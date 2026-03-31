L’ex calciatore e allenatore ha espresso la convinzione che il team nazionale sia carico di motivazioni e disposto a tutto per qualificarsi al Mondiale. A poche ore dalla finale playoff contro la Bosnia, ha dichiarato che i giovani della squadra sarebbero pronti a sacrificarsi pur di conquistare la qualificazione. Durante un’intervista a Rai Sport, ha commentato la situazione della nazionale in vista della partita decisiva.

di Francesco Spagnolo Gattuso ai microfoni di Rai Sport ha parlato a poche ore dalla finale playoff contro la Bosnia. Ecco cosa ha detto il ct dell’Italia sulla partita. A Rai Sport, Gennaro Gattuso ha rilasciato queste dichiarazioni a poche ore dalla finale playoff per i Mondiali 2026 tra l’Italia e la Bosnia. SENSAZIONI – «Gli occhi dei ragazzi che ho incrociato finora sono buoni, perché in tutti questi giorni siamo stati insieme e l’ambiente è sempre stato positivo. Stasera ci giochiamo una partita importante e l’abbiamo preparata bene, con la consapevolezza di giocare contro una squadra che ha tecnica e fisicità. Ci vorrà una grande prestazione da parte nostra, i ragazzi sono i primi che vogliono andare al Mondiale: se i risultati non arrivano, soffrono in silenzio; fanno finta di avere le spalle larghe, ma non è così. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gattuso ci crede: «Ti senti un Paese sulle spalle, ma i ragazzi darebbero la vita per andare al Mondiale. Ecco cosa serve per la vittoria»

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