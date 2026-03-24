Tutta l’Italia sulle spalle di Gattuso e del gruppo che ha creato per portarci al Mondiale

Inizia una settimana cruciale per il calcio italiano, con Gattuso e il suo gruppo al centro delle attenzioni. La frase “Non siamo degli scappati di casa” è stata pronunciata all’apertura di questo periodo, probabilmente per essere compresa soprattutto tra le mura di Coverciano. L’obiettivo è conquistare un posto al prossimo Mondiale, con tutta l’Italia che guarda con attenzione alle prossime sfide.

La frase ad effetto “Non siamo degli scappati di casa” che ha aperto la settimana più importante per il calcio italiano, Gattuso l’ha probabilmente detta perché fosse recepita più tra le mura di Coverciano che fuori. Esiste un enorme problema di autostima nel gruppo che affronterà l’Irlanda del Nord a Bergamo e, si spera, una tra Galles e Bosnia nella finale delle finali. Tutta colpa dei fallimenti contro Svezia (2017) e Macedonia del Nord (2021) che hanno tenuto l’Italia fuori dal Mondiale nelle ultime due edizioni a dispetto di una storia ricca di gloria. Autostima che non significa sottovalutazione dell’avversario e iper valutazione delle... 🔗 Leggi su Panorama.it

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