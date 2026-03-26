Italia segui l’esempio di Gattuso Sento un paese sulle mie spalle

Tra poche ore si svolgerà la partita decisiva tra l’Italia e l’Irlanda del Nord, un incontro che rappresenta l’atto iniziale degli esami di riparazione per la nazionale. La sfida, considerata la più importante del calcio italiano negli ultimi dodici anni, si tiene in un momento di grande attesa e tensione, con il paese che segue con attenzione ogni movimento delle squadre in campo.

Caccia al Mondiale, atto primo degli esami di riparazione. Ci siamo, finalmente. Fra poche ore contro l’ Irlanda del Nord si giocherà la sfida più importante del calcio italiano negli ultimi dodici anni. In uno stadio che è stato il ct Rino Gattuso a scegliere, colpito dagli applausi dei tifosi dopo lo scialbo 0-0 del primo tempo contro l’Estonia in una gara poi vinta 5-0 in settembre. Qui stasera, davanti a 23mila cuori azzurri, l’Italia dovrà fare il primo passo verso Usa 2026. Non ci sono alternative: o si vince e poi si va a giocare la finale martedì in trasferta contro Galles o Bosnia, oppure si finisce nel burrone della vergogna, dopo aver già fallito la qualificazione ai Mondiali del 2018 e del 2022. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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