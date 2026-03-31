In un’intervista esclusiva alla Rai, Gennaro Gattuso ha commentato la partita tra Bosnia e Italia, affermando di averla preparata nel modo corretto e di sentirsi responsabile per l’andamento della serata. Ha parlato delle strategie adottate e della fiducia riposta nel gruppo, senza entrare in dettagli specifici sui giocatori o sulle scelte tecniche.

In un’intervista concessa in esclusiva alla Rai, Gennaro Gattuso ha parlato della responsabilità che sente per il match di stasera contro l Bosnia. Le parole di Gattuso. “In questi giorni trascorsi insieme il clima è sempre stato positivo. Stasera ci giochiamo molto, in una gara fondamentale. L’abbiamo preparata nel modo giusto, consapevoli di affrontare una squadra dotata di tecnica e forza fisica. Servirà sicuramente una grande prova da parte nostra. Quando i risultati non arrivano, i ragazzi della Nazionale sono i primi a soffrirne. In silenzio, cercano di mostrarsi forti, ma non è così. Posso garantire che daranno tutto. Sulla Bosnia. “La Bosnia è una squadra con qualità e limiti, ma è scorbutica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gattuso: “Bosnia-Italia? L’abbiamo preparata nel modo giusto”

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