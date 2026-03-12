Capello sicuro | Gattuso è l’allenatore giusto per la Nazionale In Italia abbiamo un grosso problema

Fabio Capello ha espresso fiducia in Gattuso come allenatore della Nazionale, sottolineando che in Italia si riscontra un problema importante nel settore. Nel suo intervento, ha analizzato la situazione attuale del team e ha evidenziato l’importanza di scegliere la guida giusta per migliorare le performance. Capello ha anche commentato le sfide che il calcio italiano deve affrontare in questo momento.

