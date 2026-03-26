Gigi Riccio, vice allenatore della nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro l’Irlanda del Nord. Ha dichiarato che la squadra ritiene di aver preparato nel modo corretto l’incontro e si sente pronta per affrontarlo. Riccio ha parlato poco prima del calcio d’inizio, senza fornire ulteriori dettagli sulle strategie o le scelte tecniche.

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© Calcionews24.com - Italia Irlanda del Nord, Riccio: «Dal nostro punto di vista ci arriviamo nel modo giusto e siamo pronti»

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