Durante un'intervista a Rai Sport, l'allenatore ha commentato l'eliminazione della nazionale italiana contro la Bosnia, affermando che i giocatori non meritavano una sconfitta così pesante e esprimendo orgoglio per la loro prestazione. Ha aggiunto che il futuro della squadra non è ancora il momento di affrontare. La discussione si è concentrata sui dettagli della partita e sulla reazione del team.

Gattuso ai microfoni di Rai Sport ha analizzato l’eliminazione dell’Italia contro la Bosnia. Il commento del ct azzurro dopo il ko ai rigori. Nel post partita di Bosnia Italia Gattuso ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Le parole del ct azzurro dopo l’eliminazione dal Mondiale. DELUSIONE – « Penso che oggi i ragazzi non si meritavano una batosta così per l’amore che ci hanno messo. Abbiamo avuto tre occasioni enormi. Questo è il calcio. Io sono orgoglioso nei miei ragazzi. Fa male perché ci serviva per il nostro movimento. Una mazzata così è difficile da digerire ». Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata PARTITA – « Io non voglio parlare di arbitri e di niente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gattuso a Rai Sport: «I ragazzi non si meritavano una batosta del genere. Sono orgoglioso di loro e della prestazione. Futuro? Non è il momento»

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