Palladino dopo Atalanta Torino | Volevo una prestazione di carattere sono orgoglioso Le partite più difficili sono quelle che affronteremo ti determinano i campionati

Dopo la vittoria dell’Atalanta sul Torino per 2-0, l’allenatore Raffaele Palladino ha commentato l’importanza della prestazione di carattere della squadra. Ha sottolineato come le partite più difficili siano quelle che determinano il percorso di campionato, esprimendo orgoglio per il risultato e la determinazione dimostrata. Le dichiarazioni sono state rilasciate a Sky Sport, evidenziando l’approccio della squadra nelle sfide più impegnative.

Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha parlato così dopo la vittoria per 2-0 contro il Torino. Queste le sue dichiarazioni A Sky dopo Atalanta Torino, Raffaele Palladino è intervenuto così per commentare la vittoria per 2-0. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano VITTORIA – «Sono molto soddisfatto, volevo una prestazione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Palladino dopo Atalanta Torino: «Volevo una prestazione di carattere, sono orgoglioso. Le partite più difficili sono quelle che affronteremo, ti determinano i campionati» Leggi anche: Di Gregorio a DAZN: «Credo che tutte le partite siano diventate difficili. Vogliamo fare una grande prestazione, sull’infortunio di Bremer…» Leggi anche: Sarri in vista di Lazio Juve: «Le ultime tre partite sono state le più difficili della mia carriera. Sugli infortunati…» Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Atalanta, il ritorno inizia con un solo obiettivo: battere il Torino per avvicinarsi ancora di più alla zona Europa; Serie A, Atalanta – Torino: probabili formazioni e dove vederla; Atalanta-Torino, quel quarto d'ora a fine primo tempo che può decidere tutto. Scamacca prova a esserci; È già vigilia, attenzioni alle possibili rotazioni: contro il Torino saranno tutti molto importanti. Palladino lancia l'Atalanta: "Continuiamo a risalire. Ecco da chi voglio altri gol" - Il commento del tecnico dell'Atalanta dopo il successo contro il Torino: "Ho visto la squadra scendere in campo con la mentalità giusta" ... tuttosport.com

L’Atalanta vola con Palladino, terza vittoria di fila: battuto 2-0 il Torino - L’Atalanta continua a correre e contro il Torino centra la terza vittoria consecutiva, la quinta nelle ultime sei gare di campionato. tuttonapoli.net

L'Atalanta non si ferma più: battuto il Torino 2-0 e terza vittoria consecutiva per Palladino - L’Atalanta non si ferma più e mette a segno la sua terza vittoria consecutiva, la quinta nelle ultime sei partite di campionato. tuttomercatoweb.com

L’avvocata Palladino: “Non riusciamo a organizzare lezioni nella struttura di Vasto, la donna è così rigida”. Gli avvocati: “La famiglia ha dato disponibilità per un’educazione parentale gestita dal Comune di Palmoli”. Il sindaco: “Lo faremo dopo la perizia psichi - facebook.com facebook

#Palladino furioso dopo l'annullamento del gol di #Scamacca: la frase urlata all'arbitro dalla panchina x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.