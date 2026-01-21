Prato contrabbando di tessuti dalla Cina Maxi sequestro della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza di Prato, sotto la supervisione dell’European Public Prosecutor’s Office di Bologna, ha condotto un’operazione volta a contrastare il contrabbando di tessuti provenienti dalla Cina nel distretto pratese. L’indagine, denominata “Fraus ab Oriente”, ha portato a un maxi sequestro di merce illecita, evidenziando l’impegno delle autorità nel tutelare il mercato legale e la filiera tessile locale.

