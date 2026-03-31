Il prezzo del gas ha raggiunto quota 100 euro, generando preoccupazioni tra gli operatori del settore agricolo, che temono ripercussioni sui fertilizzanti. Le previsioni di uno scenario difficile nel mercato del gas si uniscono a un allarme crescente tra gli agricoltori, mentre il dibattito si concentra sugli effetti che la guerra nel Golfo potrebbe avere sulla regione europea.

Previsioni fosche sul gas e alert nel settore agricolo stanno alimentando in queste ore il dibattito intorno al potenziale impatto sull'Europa della guerra del Golfo. Moody's ha previsto che «un'interruzione prolungata nello Stretto di Hormuz potrebbe spingere i prezzi del gas in Europa ben al di sopra degli attuali livelli a termine, fino a superare potenzialmente i 100 euro per Megawattora». L'agenzia di rating in un report ricorda che «l'Ue ha importato circa 10 miliardi di metri cubi di Gnl dal Qatar nel 2025, pari a circa il 2% delle sue importazioni totali di gas e al 3% della domanda di gas dell'Ue». Il prezzo del gas al Ttf di Amsterdam ieri è salito dell'1% a 54,7 euroMegawattora ma rispetto alla fine del 2025 è praticamente raddoppiato e rischia di raddoppiare ancora. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gas, l'incubo ora è quota 100 euro. Allarme agricolo sui fertilizzanti

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