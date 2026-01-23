In pensione con quota 100 guadagnò 180 euro | l’Inps gli chiede indietro 20mila euro Salvato dal giudice

Un pensionato in quota 100, che nel 2020 aveva svolto 21 ore di lavoro per meno di 180 euro, si è trovato a dover restituire circa 20mila euro all’Inps. La situazione ha sollevato questioni sulla corretta gestione delle pensioni e sulla tutela dei diritti dei pensionati, portando il caso all’attenzione del giudice, che ha stabilito un esito favorevole.

Ravenna, 23 gennaio 2026 – Era andato in pensione con la fatidica quota 100. Ma nel corso del 2020 aveva lavorato per 21 ore per un totale retributivo di nemmeno 180 euro. L’ Inps allora gli aveva richiesto la restituzione di tutta la pensione percepita nel corso in quell’anno per un totale di poco più di 20mila euro. Ecco Boxi, il robot postino: “La consegna diventa automatica” Cosa dice la sentenza del giudice. Ora il diretto interessato - un pensionato ravennate oggi di 70 anni tutelato dall’avvocato Federica Moschini - può tirare un sospiro di sollievo perché il giudice del Lavoro Dario Bernardi, dopo avere, in effetti, accertato l’esistenza dell’indebito guadagno, lo ha limitato alle sole mensilità nette di settembre e ottobre 2020. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ha fatto la comparsa per 379 euro: ora l’Inps gli chiede indietro 21mila euro di pensioneUn uomo, con una breve esperienza come comparsa in un film premiato a Venezia, ha ricevuto un pagamento di 379 euro.

