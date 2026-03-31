Caos su Garlasco da Giletti De Rensis gela Garofano | Non capisce nulla fa lo psicologo della mutua

Durante una puntata del programma televisivo, il caso dell'omicidio di Chiara Poggi è tornato al centro dell'attenzione, con discussioni sul contenuto del computer di Alberto Stasi e sulla possibile connessione con una cartella di file pornografici. Un intervento di un esperto ha suscitato reazioni fredde da parte di un altro ospite, che ha commentato la scarsa comprensione del collega, definendolo uno psicologo della mutua.

Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi torna ad accendere gli animi nel salotto di Massimo Giletti. Al centro del dibattito, il contenuto del computer di Alberto Stasi e il presunto movente legato a una cartella di file pornografici. Tra l'ex comandante dei RIS e il legale di Stasi finisce a insulti: "Lei fa psicologia della mutua", "Lei è un maleducato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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