Garlasco il generale Garofano parla in tv della cartella Militare di Stasi | Ho visto immagini raccapriccianti

Durante una trasmissione televisiva, un ex generale e consulente della difesa ha riferito di aver visionato immagini nel computer di un imputato. Ha specificato che le immagini, ritenute raccapriccianti, sono state visualizzate grazie al lavoro di alcuni tecnici. L’intervento si è concentrato sulla cartella denominata “Militare” presente nel materiale digitale analizzato.

L'ex generale ed ex consulente della difesa Sempio, Luciano Garofano, alla trasmissione tv "Lo Stato delle Cose" precisa: "Attraverso il lavoro dei Poggi, ho visto le immagini nel pc di Alberto Stasi molto raccapriccianti". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Garlasco, cosa c'era nella cartella "militare" sul pc di Stasi oltre alle immagini pornograficheUno dei nodi della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco riguarda, come noto, il contenuto della cartella “militare” del pc di Alberto Stasi e... Leggi anche: Garlasco, scontro tra Garofano e Giada Bocellari sulle immagini pornografiche di Stasi: "Non sono normali" Garlasco: Generale garofano adesso su YouTube! Delitto Chiara Poggi. Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Garlasco, Garofano rilancia sulle sequenze di video pedopornografici nel pc di Stasi, Bocellari sbotta; Garlasco in Tv, Giletti inchioda Sempio: Il DNA non è più da contatto. De Rensis sbotta con Garofano: Curi le amnesie; Il delitto di Garlasco a Lo Stato delle Cose; Garlasco, tensione tra Garofano e De Rensis sulle scarpe di Stasi. Caos su Garlasco da Giletti, De Rensis gela Garofano: Non capisce nulla, fa lo psicologo della mutuaDurante l’ultima puntata de Lo Stato delle Cose, il programma condotto da Massimo Giletti su Rai 3, la discussione sul delitto di Garlasco sfocia una lite furibonda che ha visto protagonisti il genera ... fanpage.it Caos in studio sul caso Garlasco: il confronto sul computer di Stasi degenera in uno scontro durissimo tra il legale De Rensis e l’ex comandante dei RIS Garofano. “Fa lo psicologo della mutua”, “Lei è un maleducato”: insulti in diretta e tensione alle stelle, con facebook #Garlasco, minacce di morte a Lovati dopo le dichiarazioni su Chiara Poggi. #MattinoCinque #FedericaPanicucci x.com