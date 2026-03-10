Uno dei nodi della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco riguarda, come noto, il contenuto della cartella “militare” del pc di Alberto Stasi e l’attività svolta da Chiara Poggi sul dispositivo del fidanzato mentre quest’ultimo si era allontanato per qualche minuto dalla villetta di via Pascoli, nella tarda serata del 12 agosto 2007. Alessandro Borra, consulente informatico della difesa di Stasi, sottolinea che all’interno di quella cartella non erano presenti immagini pornografiche che invece erano contenute in una sottocartella all’interno della quale, specifica, “non ho riscontrato immagini raccapriccianti“, come invece sottolineato nella sentenza di condanna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, cosa c'era nella cartella "militare" sul pc di Stasi oltre alle immagini pornografiche

Garlasco, Andrea Sempio e i video intimi di Chiara Poggi: la cartella ?Militare? sul pc di Alberto Stasi. La verità nei nuovi softwareAndrea Sempio non ha mai visto i filmati che ritraggono insieme, in atteggiamenti intimi, Chiara Poggi e l’allora fidanzato Alberto Stasi.

