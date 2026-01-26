Dopo la decima sconfitta nelle ultime dodici partite, coach Di Paolantonio ha commentato la prestazione della sua squadra, evidenziando come spesso il risultato dipenda da fattori mentali. La continuità nel lavoro e nella concentrazione sono fondamentali per migliorare le prestazioni e superare momenti difficili, mantenendo un approccio razionale e centrato sugli obiettivi.

Dopo la decima sconfitta negli ultimi dodici incontri, uno sconsolato coach Di Paolantonio ha analizzato la prestazione della sua squadra al termine dell’incontro perso contro il Gruppo Mascio Bergamo. "Non posso rimproverare nulla ai ragazzi a livello di impegno, come in tutte le altre partite: anche stasera abbiamo lottato e combattuto, ma siamo in un loop negativo in cui ci manca fiducia perché questa è la stessa squadra che ha battuto una squadra come la Fortitudo Bologna sulle ali dell’entusiasmo qui alla Baltur Arena. Invece stasera abbiamo avuto un approccio che è l’esatta fotografia del momento che stiamo attraversando: siamo partiti 2-11, è un aspetto mentale, non tecnico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

"E' solo una questione mentale. Dobbiamo continuare a lavorare"

