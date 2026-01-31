Dopo la semifinale di ieri, il giorno successivo lascia spazio ai numeri e alle occasioni mancate. Sinner ha perso contro Djokovic, e ora si riflette sui dettagli di quella partita. La tensione e le scelte sbagliate sono ancora al centro dell’attenzione.

Il giorno dopo, quando il rumore si abbassa e restano i dati, la semifinale persa da Jannik Sinner contro Novak Djokovic assume contorni più netti. Forse anche più scomodi. Perché a mente fredda, e con le statistiche sul tavolo, ridurre quella sconfitta a una presunta difficoltà fisica dell’azzurro non regge. Non nei numeri, non nelle sensazioni, non nelle parole dello stesso Sinner. I dati sui match lunghi: il vero punto debole. Il primo elemento è chiaro: Sinner fatica quando la partita si allunga fino al quinto set e supera la soglia delle quattro ore. Con la sconfitta più recente sono diventate nove le partite perse oltre le 3 ore e 50 minuti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner-Djokovic, la semifinale riletta a freddo: numeri, occasioni mancate e una questione mentale

