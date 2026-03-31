Garante Privacy multa Intesa Sanpaolo per 31,8 milioni | accessi illeciti ai conti di 3.573 clienti per 2 anni

Il Garante per la Protezione dei dati personali ha imposto una multa di 31,8 milioni di euro a una grande banca italiana. La sanzione riguarda accessi illeciti ai conti di circa 3.573 clienti, avvenuti nel corso di due anni. La decisione è stata presa dopo che la banca ha notificato un data breach nel 2024, evidenziando problemi nelle misure di sicurezza dei dati personali.

Il Garante per la Protezione dei dati personali ha sanzionato Intesa Sanpaolo per gravi carenze nelle misure di sicurezza dei dati personali, emerse dopo un data breach notificato nel 2024. Per oltre due anni, un dipendente ha effettuato accessi non autorizzati ai conti di migliaia di clienti, senza essere rilevato dai sistemi interni. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Il Garante privacy sanziona Intesa Sanpaolo per 31,8 milioni di euro: "Accessi indebiti alle informazioni bancarie di oltre 3.500 clienti" Garante Privacy multa Intesa Sanpaolo: cosa è accaduto ai clienti IsybankIl Garante della Privacy ha sanzionato Intesa Sanpaolo “per aver trattato in modo illecito” i dati di circa 2,4 milioni di clienti, trasferiti... Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Il Garante della privacy ha multato Intesa Sanpaolo per oltre 31 milioni di euro; Intesa Sanpaolo, multa di 31,8 milioni dal Garante della Privacy. Accesso ingiustificato ai dati di 3.573 clienti; Data breach, Garante Privacy multa Intesa Sanpaolo per 31,8 milioni; Garante Privacy, multa a Intesa Sanpaolo: Gravi carenze nella sicurezza dei dati personali. Misure inadeguate. Garante Privacy, multa a Intesa Sanpaolo: «Gravi carenze nella sicurezza dei dati personali. Misure inadeguate»L'istruttoria dell'Autorità ha accertato che un dipendente di Intesa Sanpaolo ha avuto accesso alle informazioni bancarie di 3.573 clienti ... startupitalia.eu Il Garante privacy ha irrogato una sanzione di 31,8 milioni di euro a Intesa Sanpaolo S.p.A. per gravi carenze nella sicurezza dei dati personali, dovute all’inadeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate. L’istruttoria dell’Autorità – avviata a seguit x.com Maxi sanzione del Garante Privacy a Intesa Sanpaolo L’Autorità ha inflitto una multa da 31,8 milioni di euro dopo l’istruttoria avviata sul data breach notificato dalla banca. Secondo gli accertamenti, un dipendente ha consultato senza motivo i dati bancari - facebook.com facebook