Gara di cavalli fermata dal blitz della polizia 15 persone denunciate | scooter e clacson per far impazzire gli animali

Nella provincia di Catania, la polizia ha interrotto una gara clandestina di cavalli, denunciando quindici persone originarie di Messina. L’indagine ha evidenziato l’uso di scooter e clacson per disturbare gli animali durante l’evento illegale. L’intervento si inserisce nelle attività di tutela del benessere animale e contrasto alle attività non autorizzate nel territorio.

Quindici persone, tutte originarie della provincia di Messina, sono state denunciate dalla polizia di Catania per aver organizzato una corsa clandestina di cavalli nel territorio di Camporotondo Etneo e per maltrattamento di animali. L'operazione ha coinvolto la squadra a cavallo, la squadra.

