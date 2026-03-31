Tre persone coinvolte in un furto nell’ex convento sono state prosciolte perché, secondo la legge Cartabia, non è stata presentata querela da parte delle vittime. La normativa, entrata in vigore recentemente, rende obbligatoria la denuncia formale per procedere con il processo penale in questi casi. Senza questa azione legale, il procedimento si interrompe e le imputazioni vengono archiviate.

La legge Cartabia, che ha reso obbligatoria la querela delle persone offese nei casi di furto, continua a mietere vittime. Non i responsabili dei reati, ma le vere vittime, che, se non formalizzano il danno subito, rendono vano l’iter giudiziario, con la conseguenza del non luogo a procedere nei confronti degli indagati. L’ultimo caso si è verificato in provincia di Treviso, dove tre malviventi si erano introdotti, lo scorso novembre, nell’ex convento “ Casa Mater Ecclesiae ” a Pieve del Grappa. Erano riusciti a trafugare la rubinetteria che si trovava nel vecchio stabile, del peso di circa 4 quintali e di un valore commerciale di 2mila euro. Quando erano usciti, convinti di averla ormai fatta franca, avevano trovato ad attenderli i carabinieri delle stazioni di Asolo e Riese Pio X. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Furto nell’ex convento, ma senza querela cade tutto per la legge Cartabia: tre imputati prosciolti

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