Pandoro-gate così la riforma Cartabia ha salvato Chiara Ferragni | grazie all’ex ministra la truffa punibile solo a querela

Per essere uscita penalmente intonsa dal pandoro-gate, Chiara Ferragni deve ringraziare soprattutto Marta Cartabia. La sentenza che ha dichiarato il non doversi procedere per l’accusa di truffa nei confronti dell’influcencer, infatti, non è affatto un’assoluzione nel merito (come è stato falsamente riportato da alcuni media) ma una decisione puramente tecnica, dovuta alla riforma del codice penale firmata nel 2022 dall’ex ministra della Giustizia. Per ridurre il carico di lavoro dei magistrati, la riforma ha stabilito che una serie di reati non siano più punibili d’ufficio – cioè ogni volta che gli inquirenti ne vengono a conoscenza – ma solo se la vittima presenta querela. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

