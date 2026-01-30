Maxi furto in villa a Cerveteri | rubati gioielli e Rolex per 100mila euro

Durante l’assenza dei proprietari, alcuni ladri sono entrati in una villa a Cerveteri e hanno portato via gioielli e Rolex per circa 100mila euro. Hanno messo a soqquadro l’intera casa, cogliendo l’occasione di un furto che lascia molti domande sulla sicurezza della zona.

I ladri sono entrati in azione ieri sera in una villetta a Cerveteri, vicino Roma.

Una banda di ladri ha preso di mira una villetta a Cerveteri e ha portato via gioielli e orologi di lusso per circa 100mila euro.

