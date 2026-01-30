Maxi furto in villa a Cerveteri rubati orologi Rolex e gioielli per 100mila euro | indagini in corso

I ladri sono entrati in azione ieri sera in una villetta a Cerveteri, vicino Roma. Approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno rubato orologi Rolex e gioielli per un valore di circa 100mila euro. Le indagini sono aperte, ma finora nessun sospetto è stato ancora fermato.

