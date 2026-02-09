La polizia ha individuato un sospettato per i furti e i danneggiamenti di barche che hanno colpito il Sud Pontino l’estate scorsa. Le indagini sono durate mesi e ora sembrano aver portato a una svolta, con l’arresto di uno dei principali sospettati. La comunità aspetta aggiornamenti su eventuali sviluppi e sulla possibile identificazione di altri responsabili.

Si conclude con l’individuazione di uno dei presunti responsabili la complessa attivita’ investigativa riguardante i numerosi furti e danneggiamenti di natanti, verificatisi la scorsa estate a Gaeta e Terracina, nel Sud Pontino. Questi eventi avevano sollevato un forte allarme tra diportisti e operatori del settore nautico. Le indagini sono state avviate a seguito delle denunce presentate dai proprietari delle unita’ da diporto e sono state condotte dai militari della sezione operativa navale di Gaeta della Guardia di Finanza. Questi ultimi hanno sviluppato, in stretto coordinamento con la Procura di Cassino, mirati accertamenti investigativi di polizia giudiziaria, supportati da articolate e qualificate attivita’ tecniche. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Latina: furti e danneggiamenti barche nel sud Pontino, individuato un presunto responsabile

Approfondimenti su Latina Furti

La Guardia di Finanza ha individuato un sospettato legato ai furti e ai danni ai natanti nel Sud Pontino.

Nella scorsa estate, una serie di furti e danneggiamenti di barche ha messo in allarme i diportisti e gli operatori del settore nautico nel sud pontino.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Latina Furti

Argomenti discussi: Serie di furti e danneggiamenti alle auto nella zona della stazione: preso il responsabile; Malamovida e danneggiamenti, via Dante è fuori controllo: Questo è quello che dobbiamo subire - FoggiaToday; FURTO AL TEATRO DI LATINA, TRAVAGLIO IRONIZZA: SE ENTRANO NEL PC, MAGARI SI FANNO UNA CULTURA; Frosinone, furti e danneggiamenti. I residenti: Servono le telecamere.

Furti e danneggiamenti di barche nel Sud Pontino, individuato un responsabileSi chiude con l’individuazione di uno dei presunti responsabili la complessa indagine sui furti e danneggiamenti di natanti che la scorsa estate avevano messo in allarme diportisti e operatori nautici ... latinaoggi.eu

Tentato furto a Palazzo di Vetro, il colpo fallisceLadri in azione nel cuore della notte a Latina a Palazzo di Vetro in viale Pier Luigi Nervi. Una banda ha preso di mira il tabaccaio cercando di ricavare l’ingresso nel locale da una parete attigua ch ... latinaoggi.eu

Extra Tv. . LATINA: DUE FURTI IN POCHI GIORNI, UN ARRESTO facebook