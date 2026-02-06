Furti in casa sgominata banda tra Cesa e San Marcellino | complice si getta dal 1° piano per evitare gli arresti

La Polizia di Stato ha smantellato una banda di ladri tra Cesa e San Marcellino. Durante l’operazione, un complice ha tentato di fuggire gettandosi dal primo piano per evitare l’arresto. Sono stati fermati quattro cittadini albanesi, ritenuti responsabili di una serie di furti in casa e rapine. L’intervento si è rivelato rischioso, ma alla fine gli agenti sono riusciti a mettere fine alle attività criminali.

È stata un'operazione complessa e ad alto rischio quella condotta dalla Polizia di Stato nel casertano, dove sono stati eseguiti quattro provvedimenti di fermo nei confronti di cittadini albanesi, ritenuti appartenenti a una banda specializzata in furti e rapine in appartamento. Il blitz ha interessato i comuni di San Marcellino e Cesa. All'operazione hanno preso parte quasi cento poliziotti della Questura di Caserta, che hanno circondato le abitazioni degli indagati per evitare la fuga dei sospettati e garantire la sicurezza dei residenti. Nonostante il massiccio dispiegamento di forze, alcuni dei fermati hanno tentato comunque di sottrarsi all'arresto.

