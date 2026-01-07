Lite familiare degenera figlio si scaglia contro il padre e poi aggredisce i carabinieri

Una normale lite familiare è sfociata in un episodio di violenza, con il figlio che si è scagliato contro il padre e ha successivamente aggredito i carabinieri intervenuti. L’incidente evidenzia come anche situazioni di conflitto domestico possano evolversi in comportamenti pericolosi, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte.

Una normale lite familiare si è trasformata in un episodio di violenza e resistenza ai pubblici ufficiali. Nel pomeriggio di ieri, 6 gennaio 2026, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere sono intervenuti nel centro cittadino di Curti dopo una. 🔗 Leggi su Casertanews.it Leggi anche: Aggredisce l'ex compagno, poi si scaglia contro i carabinieri: in manette 35enne Leggi anche: Follia in strada: aggredisce i sanitari, colpisce l'automedica poi si scaglia contro i carabinieri Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Spara e ferisce l'uomo che ha difeso la ex moglie, arrestato con il figlio minorenne; Picchia il padre ottantenne a Padova, braccialetto elettronico per il figlio; Sparatoria a Nardò dopo una lite familiare: fermati padre e figlio minorenne per tentato omicidio aggravato.; DEGENERA LITE PER MOTIVI FAMIGLIARI, SPARATORIA A NARDO’, UN FERITO. Lite familiare degenera, figlio si scaglia contro il padre e poi aggredisce i carabinieri - Una normale lite familiare si è trasformata in un episodio di violenza e resistenza ai pubblici ufficiali. casertanews.it

Spara e ferisce l’uomo che ha difeso la ex moglie, arrestato con il figlio minorenne - Capodanno di paura a Nardò: lite familiare degenera in spari, padre e figlio fermati dopo la fuga con l'accusa di tentato omicidio aggravato in concorso ... leccenews24.it

Sparatoria a Nardò, ferito un uomo durante una lite familiare - Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri a Nardò, in via Pompiliano, dove una lite familiare è degenerata in una sparatoria. trmtv.it

Notte di violenza a Olbia, due carabinieri aggrediti durante un intervento Feriti i militari che stavano cercando di sedare una lite familiare - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.