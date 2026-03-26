Un uomo di 47 anni di Porto Empedocle è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento dei militari è stato richiesto a causa di una lite tra il 47enne e la zia. Durante l’operazione, l’uomo ha aggredito due carabinieri, che sono riusciti a bloccarlo e a condurlo in caserma.

Un 47enne di Porto Empedocle è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale dopo avere aggredito due carabinieri intervenuti in seguito a una lite con la zia. L’uomo avrebbe minacciato e maltrattato la parente, alla quale chiedeva denaro, e all’arrivo dei militari si sarebbe scagliato contro di loro. Per bloccarlo è stato necessario l’uso del taser. I due carabinieri sono rimasti feriti e trasportati in ospedale, dove i medici hanno diagnosticato lesioni guaribili in sette giorni. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Laerte Conti, ha convalidato l’arresto senza disporre misure cautelari. Il pubblico ministero Alessandra Chiffi aveva chiesto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Aggredisce i carabinieri dopo una lite con la zia, arrestato 47enne

Articoli correlati

Ostia, accoltella il coinquilino dopo una lite: arrestato 47enneViolenta aggressione a Ostia, dove una discussione tra coinquilini è degenerata in un accoltellamento in strada.

Follia in casa: aggredisce i carabinieri durante una lite, arrestato 40enne nel casertanoUn intervento per una lite domestica si è trasformato in un episodio di violenza ai danni delle forze dell’ordine.

Tutti gli aggiornamenti su Aggredisce i carabinieri dopo una lite...

Temi più discussi: Aggredisce i carabinieri con un coltello dopo una lite in famiglia, arrestato per tentato omicidio; In hotel con quasi 7 chili di droga, aggredisce i carabinieri e scappa: preso il giorno dopo; Rifiuta l’alcoltest e aggredisce i carabinieri dopo l’incidente: arrestato 60enne; Aggredisce i Carabinieri con un coltello dopo una lite in famiglia: 54enne arrestato per resistenza e tentato omicidio.

Minaccia la zia e aggredisce i carabinieri intervenuti, arrestato empedoclinoIn manette un 47enne di Porto Empedocle. I carabinieri hanno usato un taser per fermarlo. Due militari sono rimasti feriti e trasferiti in ospedale ... grandangoloagrigento.it

Rifiuta l’alcoltest e aggredisce i carabinieri dopo l’incidente, 60enne arrestatoUn 60enne è stato arrestato a Lazise: dopo un incidente, ha rifiutato l'alcoltest e aggredito i carabinieri intervenuti. veronaoggi.it

Minaccia la zia e aggredisce i carabinieri intervenuti, arrestato empedoclino In manette un 47enne di Porto Empedocle. I carabinieri hanno usato un taser per fermarlo. Due militari sono rimasti feriti e trasferiti in ospedale... - facebook.com facebook

Carcere di Marassi, detenuto aggredisce un agente con un pezzo di mattonella. Sappe: "Situazione sempre più critica" x.com