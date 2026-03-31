Il giorno di Pasquetta è stato segnato da un evento speciale a Manfredonia, dove si è svolta una visita alla “Piccola Stazioncina in città”. Si tratta di un patrimonio unico nel suo genere in Italia, situato fuori porta, che ha attirato l’attenzione di residenti e visitatori. La stazione rappresenta un esempio di struttura storica legata al territorio locale.

Manfredonia – UN patrimonio la “Piccola Stazioncina in città – una delle unica in Italia. Il suo arrivo dopo una piccola curva che dava proprio al binario tronco morto in faccia ad un palazzo in ricostruzione dalla strada,si parlava di un sesto piano di abitazione. Io piccolo bimbo curioso e sempre in stazione – a guardare i treni arrivare e partire – da mattina e sera specie in estate, tra quel calore delle rotaie infuocate. Ricordo il mio gioco più prezioso; era quello di quando compravo due chiodi nuovi color argentati, li stendevo sui binari,così quando arrivava il trenino li faceva a forma di coltellini. Ed io contento . con i miei 5 anni ero incosciente, quando poi in pochi mesi vidi costruire quella palazzina – in Quella “Piazza Marconi” – costruirla molto in alto da farci davvero un sesto piano. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Fuori porta il giorno della Santa Pasquetta

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