Fine Giubileo Papa Leone XIV chiude la porta santa della basilica di San Pietro | Non si chiude la porta della tua clemenza - DIRETTA

Al termine del Giubileo, Papa Leone XIV ha ufficialmente chiuso la porta santa di San Pietro, segnando la conclusione di un evento che ha attratto 33,5 milioni di pellegrini da 185 paesi. La chiusura rappresenta un momento di riflessione e ricordo, sottolineando il significato spirituale di questa celebrazione e la continuità della misericordia nella storia della Chiesa.

Durante il Giubileo sono transitati attraverso la porta santa di San Pietro 33,5 milioni di pellegrini provenienti da 185 paesi Papa Leone XIV chiude la porta santa della basilica di San Pietro per la fine del giubileo dei due Papi. Si tratta del gesto che sancisce ufficialmente la fine dell'. Leone XIV: il Giubileo, forza di perdono che sprona a una vita nuova; Giubileo, il Papa il 6 gennaio chiuderà la Porta Santa. Più di 33 milioni i pellegrini a Roma; La fine del Giubileo: papa Leone XIV chiude la Porta Santa; Papa Leone chiude il Giubileo: «rimarremo pellegrini di speranza». È finito ufficialmente il Giubileo, dopo che il papa Leone XIV ha chiuso la porta santa di San Pietro - Il papa Leone XIV ha chiuso la porta santa di San Pietro, gesto che sancisce ufficialmente la fine del Giubileo, che era stato aperto il 24 dicembre 2024 da papa Francesco.

Giubileo: Papa Leone chiude la Porta Santa di San Pietro, termina l'Anno Santo a Roma - Dopo la chiusura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro a Roma, che ha concluso ufficialmente il Giubileo della Chiesa cattolica, Papa Leone ... iltempo.it

Papa Leone chiude la Porta Santa di San Pietro, il Giubileo 2025 è finito: programma del 6 gennaio - Fine del Giubileo 2025, Papa Leone XIV stamattina ha chiuso la Porta Santa di San Pietro aperta a dicembre 2024 da Papa Francesco ... fanpage.it

Papa Leone XIV ha celebrato il rito per la fine del Giubileo - facebook.com facebook

#Giubileo della #Diplomazia #13dicembre 2025 #PapaLeone "Al fine di custodire e promuovere la #pace vera, siate dunque uomini e donne di dialogo, sapienti nel leggere i segni dei tempi secondo quel codice dell'umanesimo cristiano che sta alla base x.com

