Fuori festival 2026 | voci format e idee per capire il presente e immaginare il futuro

Nel 2026, il Fuori Festival presenta un programma ampliato dedicato ai giovani, in coincidenza con l’edizione del Festival dell’Economia di Trento che si concentra sulle nuove generazioni. Le proposte del festival includono vari format e idee volte a stimolare il dibattito sul presente e sul futuro, con attenzione particolare alle voci dei giovani e alle tematiche emergenti. L’evento si svolgerà in diverse location cittadine, coinvolgendo pubblico e partecipanti di diverse età.

Nell’anno in cui il Festival dell’Economia di Trento dedica il suo sguardo alle nuove generazioni, il Fuori Festival risponde con un programma ancora più ricco, pensato per giovani,. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Fuori festival 2026: voci, format e idee per capire il presente e immaginare il futuro Articoli correlati UniBg x Grins: organizzare il presente e immaginare il futuroGli allevamenti intensivi inquinano davvero? Investire nell’economia green conviene? Come possiamo difenderci dalle fake news e dalla manipolazione... Leggi anche: Le grandi storie come bussola. Tornano gli ’Incontri d’autore’. Nove voci per capire il presente Arrested as a mistress! After her heart broke, she faked her death to escape it all. Altri aggiornamenti su Fuori festival Temi più discussi: Asian Film Festival 2026 al Cinema Farnese; Biennale Musica 2026: A Child of Sound; Napoli Queer Festival 2026: sei giorni tra corpi, arte e mondi fuori dal comune; BIF&ST 2026 | Superati i 10.000 visitatori per Sembra ch'è passato un giorno, la mostra audio-fotografica del festival. BIF&ST 2026 | Superati i 10.000 visitatori per Sembra ch’è passato un giorno, la mostra audio-fotografica del festivalBIF&ST 2026 | Superati i 10.000 visitatori per Sembra ch'è passato un giorno, la mostra audio-fotografica del festival ... ilikepuglia.it Red Valley Festival annuncia i primi nomi in lineup, 13-15 agosto 2026Red Valley Festival annuncia i primi nomi in lineup, 13-15 agosto 2026. Il RED VALLEY FESTIVAL, in programma dal 13 al ... sardegnareporter.it Il Ristori Baroque Festival continua… fuori dal teatro. Domenica 29 marzo 2026 Ore 10.00 Partenza dal Teatro Ristori Biglietto: 10 € (online e in Biglietteria) Manca una settimana alla visita guidata nei luoghi del Barocco: un itinerario tra Seicento - facebook.com facebook