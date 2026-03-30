UniBg x Grins | organizzare il presente e immaginare il futuro

Un dibattito tra un’università e un’azienda si concentra sulla relazione tra allevamenti intensivi e inquinamento, analizzando se le pratiche agricole contribuiscano effettivamente all’inquinamento ambientale. Viene inoltre affrontato il tema degli investimenti nell’economia sostenibile, valutando eventuali benefici economici e ambientali. L’evento mira a mettere a confronto dati e prospettive diverse su un tema di attualità, senza tralasciare le implicazioni pratiche e le possibili soluzioni.

Gli allevamenti intensivi inquinano davvero? Investire nell’economia green conviene? Come possiamo difenderci dalle fake news e dalla manipolazione online? E ancora: come si gestiscono in modo consapevole le proprie finanze personali? In un mondo sempre più complesso, le risposte a queste domande sono fondamentali per organizzare il presente e immaginare il futuro della nostra società. In particolare, il podcast è dedicato al ruolo che l’Università di Bergamo, sotto la guida del professor Silvio Vismara, ha assunto nel progetto. La puntata pilota, in onda su UniBg OnAir lunedì 30 marzo alle 19, e disponibile sul sito e su tutte le piattaforme di podcast, ha per titolo “Grins. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: “Costruire il futuro insieme”: UniBg si apre al territorio dalle nuove Officine lungo la Corsarola Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Il Napoli ha scelto il suo uomo simbolo per il presente e soprattutto per il futuro”