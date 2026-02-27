Riparte alla Spezia la terza edizione di ‘Storie’, un ciclo di incontri dedicati alla letteratura e alle voci che la animano. Nove autori si confrontano su temi attuali, offrendo spunti per riflettere sul mondo di oggi. La manifestazione si propone come un momento di approfondimento e dialogo tra scrittori e pubblico, puntando a coinvolgere i partecipanti attraverso le loro narrazioni.

La letteratura come bussola per orientarsi nel presente. Con questa ambizione torna alla Spezia la terza edizione di ‘Storie. Incontri d’autore alla Spezia’, rassegna promossa da Fondazione Carispezia e dal Comune della Spezia, con il supporto del Sistema bibliotecario urbano e la cura della giornalista culturale Benedetta Marietti. Dal 5 marzo al 30 aprile, nove appuntamenti porteranno in città alcune tra le voci più autorevoli della narrativa e della saggistica contemporanea, chiamate a interrogare i nodi cruciali del nostro tempo. Ad aprire la rassegna sarà Francesco Battistini con ‘Jerusalem Suite’ (Neri Pozza, 2025), viaggio dentro l’American Colony di Gerusalemme, osservatorio privilegiato di un conflitto che attraversa oltre un secolo di storia mediorientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le grandi storie come bussola. Tornano gli ’Incontri d’autore’. Nove voci per capire il presente

Versi e voci d’autore: il festival 'Poetico' sbarca in 10 comuni romagnoli con grandi nomiLa poesia contemporanea torna protagonista in Romagna con la seconda edizione di “Poetico.

Non solo storie nere: dietro l’identificazione del crimine ci sono studio, etica e prevenzione. Senza essere detective, le voci femminili della criminologia mostrano cosa significa capire (e non giustificare) il male«Negli ultimi anni ho imparato molto sulla criminalità e sulle origini della mentalità omicida.

3 Hours of Life Changing Insights for Your Personal Growth

Temi più discussi: Piccole mani, grandi storie: un libro come primo regalo per i bimbi del 2025; Disney+ a Sanremo 2026: campagna Le grandi storie sono per sempre; Come le grandi canzoni, le grandi storie sono per sempre - la campagna di Disney+ in occasione di Sanremo 2026; Le grandi storie come bussola. Tornano gli ’Incontri d’autore’. Nove voci per capire il presente.

I libri dell'estate, grandi storie per bambini e ragazzi(di Marzia Apice) Grandi avventure, storie d'amicizia e di coraggio e più di una risata, ma anche quiz e giochi per esercitare la mente prima di tornare sui banchi di scuola: come ogni estate, sono ... ansa.it

Per l'estate grandi storie per bambini e ragazziGrandi avventure, storie d'amicizia e di coraggio e più di una risata, ma anche quiz e giochi per esercitare la mente prima di tornare sui banchi di scuola: come ogni estate, sono tante le proposte in ... ansa.it

Bologna-Brann sarà una gara da dentro o fuori. Al Dall’Ara tornano le grandi notti europee, ma l’affluenza sarà comunque bassa Solo circa 20mila spettatori in un giovedì sera che potrebbe essere decisivo per il prosieguo della stagione rossoblù Prezzi - facebook.com facebook