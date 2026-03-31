Funzionario pestato a Termini presi in Germania gli ultimi due aggressori | salgono a otto gli arrestati
Due giovani sono stati arrestati ad Amburgo con l’accusa di aver preso parte al pestaggio di un funzionario avvenuto a Termini. Con questi ultimi arresti salgono a otto le persone finite in manette nell’ambito dell’indagine. I due fermati sono sospettati di aver partecipato all’aggressione, avvenuta in relazione a un equivoco. Le autorità tedesche hanno comunicato di aver eseguito i decreti di fermo.
Fermati ad Amburgo due giovani accusati del tentato omicidio del funzionario pestato per uno scambio di persona. Sarebbero gli ultimi componenti del gruppo di aggressori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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