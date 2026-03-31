Funzionario pestato a Termini presi in Germania gli ultimi due aggressori | salgono a otto gli arrestati

Due giovani sono stati arrestati ad Amburgo con l’accusa di aver preso parte al pestaggio di un funzionario avvenuto a Termini. Con questi ultimi arresti salgono a otto le persone finite in manette nell’ambito dell’indagine. I due fermati sono sospettati di aver partecipato all’aggressione, avvenuta in relazione a un equivoco. Le autorità tedesche hanno comunicato di aver eseguito i decreti di fermo.