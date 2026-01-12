Termini per il funzionario del Mimit pestato dal branco i fermi salgono a sei L’aggressione senza un movente | Stava andando in farmacia

A seguito delle recenti aggressioni avvenute alla stazione Termini di Roma, la Polizia di Stato ha fermato in totale sei persone. L'episodio, che ha visto un funzionario del MIMIT coinvolto, si è verificato senza un movente apparente mentre l’uomo si stava dirigendo in farmacia. Le autorità continuano le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto e garantire la sicurezza pubblica.

Salgono a sei i fermati dalla Polizia di stato dopo le aggressioni e la rapina, avvenute due sere fa, alla stazione Termini di Roma. Ai 4 provvedimenti di fermo di ieri, due per la rapina al rider e due per l'aggressione al 57enne italiano, funzionario ministeriale, si aggiungono altri due fermi, sempre legati al pestaggio. Si tratta di un 20enne tunisino, con precedenti per furto, rapina, lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e di un 21enne tunisino, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti per rapina. I due sono stati trovati perché avevano fatto un successivo furto, di un cellulare, ieri intorno alle 12.

