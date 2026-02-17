Roma funzionario pestato davanti a Termini | arrestati altri due giovani La vittima non ricorda nulla
Due giovani sono stati arrestati oggi a Roma dopo aver picchiato un funzionario davanti alla stazione di Termini. La vittima, colpita con violenza, non ricorda cosa sia successo, ma ha riportato ferite lievi. Uno dei sospettati aveva già passato del tempo in cella per un’aggressione e una rapina nel quartiere San Paolo, mentre l’altro si nascondeva a Perugia, dove frequentava amici e conoscenti.
Uno era già finito in cella per aggressione e rapina nel quartiere San Paolo, l’altro si nascondeva a Perugia, città che conosceva bene e dove poteva contare sull’appoggio di amici e parenti. Per gli investigatori della Squadra mobile capitolina erano entrambi parte del branco che la sera del 10 gennaio ha massacrato davanti alla stazione Termini un funzionario 57enne del ministero del Made in Italy. Una spedizione punitiva brutale e, secondo quanto emerso, basata su uno scambio di persona. Sabato scorso gli agenti hanno arrestato Ossama Mahmoudi, 19 anni, e Rayes Skander, 20 anni, entrambi cittadini tunisini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
