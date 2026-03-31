Lo studio sul progetto della funivia in Valbisagno, presentato sabato dal Politecnico di Milano, ha suscitato reazioni contrastanti. Mentre alcuni esponenti manifestano sorpresa per i toni sollevati dai comitati della valle, altri affermano di utilizzare frequentemente funivie in zone di montagna. La discussione si concentra ora sulle modalità di condivisione dell’opera, con commenti di rappresentanti che cercano di chiarire le intenzioni legate al progetto.

La sindaca: "Quello presentato era solo uno studio, pronti a condividerlo con il territorio", il viceministro: "Finanziare l'opera? Per ora nessun progetto, solo 100 mila euro di consulenza" Si torna a parlare di funivia in Valbisagno, lo studio presentato dal Politecnico di Milano, presentato sabato in conferenza stampa, che ha scatenato le polemiche dei comitati della valle, che hanno ribattezzato l'opera uno Skymetro light. I commenti negativi alla funivia hanno riempito i social e alcuni hanno indispettito la sindaca che, a margine di un evento organizzato questa mattina dalla Cgil alla Sala Chiamata del Porto, ha dichiarato di essere "Davvero molto stupita dai toni che si sono sviluppati perché questa era la presentazione di uno studio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Funivia, Salis: "Stupita dai toni, ci sarà condivisione". Rixi: "Ne prendo tante in montagna"

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