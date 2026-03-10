la salis vuole rendere legittimo occupare le case di chi ne ha tante

Un gruppo di eurodeputati di estrema sinistra, tra cui un rappresentante italiano, ha presentato un emendamento che mira a rendere legittimo l’occupazione di immobili da parte di chi possiede più proprietà. La proposta chiede di smettere di criminalizzare chi si insedia abusivamente in strutture pubbliche o di proprietà privata con numerosi immobili. La discussione riguarda la possibilità di cambiare le attuali normative in materia.

Oggi il Parlamento europeo vota a Strasburgo, in seduta plenaria, il rapporto finale sulla edilizia abitativa: si vuole contrastare il fenomeno della crescita dei prezzi delle case, tendenza che rende più difficile trovare un alloggio a buon prezzo. I giovani europei sono tra i più colpiti e spesso restano più a lungo a vivere con i genitori. Per affrontare questa situazione, la Commissione europea ha nominato il suo primo Commissario per l’energia e gli alloggi e il Parlamento europeo ha creato una commissione speciale sulla crisi abitativa, con l’obiettivo di trovare soluzioni per case dignitose, sostenibili e accessibili in tutta Europa. Il lavoro prende spunto da un report sulla crisi abitativa in Europa disponibile sul sito internet del Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Laverita.info

