FUMATA BIANCA! BARBARA D’URSO IN PRIMA SERATA SU RAI1 CON UN PEOPLE SHOW

Barbara D’Urso torna in televisione con un nuovo people show in prima serata su Rai1. La sua presenza rappresenta un cambiamento importante nel palinsesto, offrendo al pubblico un’ulteriore proposta di intrattenimento. La scelta di Rai1 di affidarle questo spazio segna un momento di novità nel panorama televisivo italiano, puntando su un format che mira a coinvolgere e intrattenere gli spettatori con naturalezza e semplicità.

La notizia che tutti attendevano è arrivata: Barbara d’Urso sbarca nella prima serata di Rai1 con un people show. L’operazione è definita “la grande scommessa della stagione”. Così l’anticipazione del quotidiano La Stampa: “Dopo che Milly Carlucci l’ha strappata all’interdizione pubblica, con tanto di terzo posto a Ballando con le stelle, l’ex conduttrice Mediaset si riprende il suo posto al sole, rigorosamente in prima serata”. “A lei il servizio pubblico affiderà Surprise surprise, un emotainment che schiaccia l’occhio al mondo di Carramba. Al centro, storie di coraggio e altruismo di persone comuni. 🔗 Leggi su Bubinoblog

