Non si ferma all' alt e fugge arrestato dopo pericoloso inseguimento

Un uomo di 47 anni, G. D. N. di Mesagne, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari dopo un inseguimento pericoloso. Le accuse a suo carico includono lesioni personali, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. L’episodio si è concluso con l’arresto, evidenziando la gravità delle azioni compiute e il rispetto delle procedure di legge.

TARANTO - È finito ai domiciliari G. D. N., un quarantasettenne di Mesagne, con le accuse di lesioni personali, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. L'uomo, a bordo della sua auto, transitava a velocità elevata tra le vie di Taranto, e i militari in quel momento fermi a posto di.

