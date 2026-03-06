Rieti | coincidenze reali tra bus treno e Cotral per i pendolari

A Rieti, i pendolari che utilizzano bus, treno e Cotral hanno riscontrato coincidenze effettive tra i vari mezzi di trasporto. La città del Lazio sta sperimentando un miglioramento nella sincronizzazione degli orari, facilitando gli spostamenti quotidiani. Questa novità riguarda le corse pubbliche e le linee regionali, con l’obiettivo di rendere più agevoli i collegamenti tra i diversi mezzi di trasporto.

Nel cuore del Lazio, dove la mobilità è spesso il tallone d’Achille delle città capoluogo, Rieti sta compiendo un passo concreto verso l’integrazione dei trasporti. ASM Rieti ha deciso di rimodulare alcune corse del servizio pubblico locale per allineare meglio gli orari con i treni e le linee extraurbane Cotral. Questa mossa segue un confronto diretto tra l’Assessore Giovanni Rositani, i responsabili della mobilità di ASM e il Comitato Pendolari. L’obiettivo non è solo spostare degli autobus, ma creare coincidenze reali nei nodi di interscambio, riducendo i tempi di attesa viaggia quotidianamente. Il nuovo hub realizzato da Cotral diventa il fulcro di questa strategia, riunendo in un unico punto moderno il trasporto regionale su gomma, il servizio urbano e quello ferroviario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sasso lanciato contro bus Cotral, distrutto un vetroNella serata di ieri si è verificato un grave episodio di vandalismo che ha coinvolto un autobus di linea della compagnia Cotral, in servizio sulla...

Roma: sasso lanciato contro bus Cotral a Frascati, indagini in corsoUn autobus della Cotral vandalizzato a Frascati: indagini in corso per identificare i responsabili.

Approfondimenti e contenuti su Rieti coincidenze reali tra bus treno e....

Trasporto pubblico ASM Rieti, rimodulate alcune corse per migliorare le coincidenze intermodaliSi è svolto nei giorni scorsi un incontro tra l’Assessore del Comune di Rieti Giovanni Rositani, i responsabili del settore mobilità di ASM Rieti e i rappresentanti del Comitato Pendolari, dedicato al ... rietinvetrina.it

Rieti, piano parcheggi. Esposto all'Anac dal comitato: «Le soluzioni siano reali»RIETI - «Martedì abbiamo presentato il nostro esposto all’Autorità nazionale anticorruzione e ora stiamo ragionando se consegnarlo anche alla Corte dei conti». Insomma, se l’approvazione del tavolo di ... ilmessaggero.it