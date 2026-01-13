Frosinone | 58enne ubriaco aggredisce l’anziana madre a Trivigliano uomo arrestato

A Trivigliano, un uomo di 58 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la madre di 83 anni durante un alterco. L’episodio, che ha coinvolto una lite tra i due, si è concluso con l’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda evidenzia le tensioni familiari e la necessità di interventi per la tutela delle persone anziane.

La vicenda è iniziata con un acceso diverbio tra un uomo di 58 anni e la sua anziana madre, di 83 anni. Sotto l’effetto di sostanze alcoliche, il figlio ha aggredito la donna, creando un clima di paura tra i vicini di casa, i quali, preoccupati che la situazione potesse degenerare ulteriormente, hanno prontamente richiesto l’intervento dei carabinieri. Di conseguenza, il 58enne, residente a Trivigliano, in provincia di Frosinone, è stato arrestato dai carabinieri di Fiuggi durante un servizio di pattugliamento del territorio. L’uomo è accusato di violazione del divieto di avvicinamento e allontanamento dalla casa familiare, maltrattamenti in famiglia e percosse. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Frosinone: 58enne ubriaco aggredisce l’anziana madre a Trivigliano, uomo arrestato Leggi anche: Frosinone: ubriaco importuna clienti bar di Paliano e aggredisce carabinieri, arrestato Leggi anche: L'uomo ubriaco che aggredisce la moglie e la trascina per i capelli: arrestato 54enne La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Frosinone: ubriaco importuna clienti bar di Paliano e aggredisce carabinieri, arrestato - Un uomo di 34 anni, in evidente stato di ebbrezza, ha iniziato a infastidire i clienti di un bar situato a Paliano, una località in provincia di ... romadailynews.it Sabaudia: Contrabbando di tabacchi lavorati esteri, 58enne condannato a due anni Ne giorni scorsi, i Carabinieri di Sabaudia hanno arrestato un uomo di 58 anni del posto, già noto alle Forze di Polizia, in esecuzione dell’ordine per la carcerazione emesso d - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.