A Zenica, in Bosnia, il clima è freddo e piovoso, con temperature vicine allo zero, mentre il cielo è coperto e la pioggia cade incessante. Gli occhi dei palazzi circostanti sembrano osservare con attenzione l'area del campo, che presenta un prato con zone più o meno verdi. La tensione tra le due squadre è palpabile, in attesa della partita di questa sera.

L’erba è, a tratti, dal colore più o meno verde a seconda della prospettiva: il “Campo bianco”, così si chiamerebbe da noi, è uno stadio dove ci si gioca l’America tra i palazzi e con la strada sullo sfondo. E sullo sfondo, c’è la neve: sulle collinette tutto attorno, non in città e non questa sera dove la temperatura sarà ad un passo dallo zero, ma pur sempre sopra. "Di campi peggiori ne ho visti anche qui e per qui intendo i Balcani dove ho allenato per una stagione: quindi niente scuse, niente alibi, si va e si gioca facendo quello che dobbiamo.", taglia corto il ct Rino Gattuso interrogato sul tema dai giornalisti locali. A Zenica, l’elettricità tra la gente è al punto di non ritorno: elettricità che vuol dire passione e attesa per quello che viene considerato un evento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Freddo, pioggia e gli occhi dei palazzi addosso: il fortino di Zenica accoglie così l'Italia

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