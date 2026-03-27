Lo stadio di Zenica, teatro della partita tra Bosnia e Italia, sarà aperto con una capienza ridotta a circa 8.000 spettatori a causa delle sanzioni imposte dalla FIFA per le intemperanze durante la partita contro la Romania. L'impianto, noto per la sua acustica potente, ospiterà i tifosi di Bosnia e Italia martedì, con restrizioni legate alle misure disciplinari adottate dalle autorità calcistiche internazionali.

Uno stadio piccolo, con un'acustica potentissima e la capacità di spaventare praticamente tutti. Il Bilino Polje di Zenica, che martedì sera ospiterà la finale playoff dell'Italia, è una vera tana per i bosniaci che qui, ancora più che nel più noto impianto di Sarajevo (più grande ma con la pista d'atletica, tra l'altro al momento in ristrutturazione), sanno fare sentire tutto il proprio "calore". E, a quanto sembra, anche altro. Parliamo di uno stadio da 13.632 posti, "intimo" come piace a Gattuso (che ha ribadito anche ieri sera quanto felice sia stata la scelta dell'impianto di Bergamo, anche perché piccolo), ma stavolta zeppo dei nostri avversari che, sanzioni Fifa alla mano, non sono esattamente dei santi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bosnia, il fortino di Zenica fa meno paura: contro l'Italia a capienza ridotta, i motivi

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