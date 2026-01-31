Sante Zennaro senz’acqua Il Comune corre ai ripari

La scuola Sante Zennaro ha ancora problemi d’acqua. I rubinetti della palazzina A restano chiusi, per ora, per sicurezza. Il Comune sta cercando di capire cosa abbia causato il guasto alla rete interna. Gli studenti devono fare a meno dell’acqua corrente, mentre le verifiche continuano.

Prosegue la situazione di criticità alla scuola Sante Zennaro, dove l’ acqua dei rubinetti della palazzina A resta per precauzione inutilizzabile, in attesa di chiarire le cause del possibile guasto alla rete idrica interna. Nella mattinata di ieri, poco prima del suono della campanella delle 8,20, sono arrivate in via Pirandello una decina di casse di acqua in bottiglia, consegnate con il supporto della Protezione civile, per garantire agli alunni la possibilità di bere durante l’orario scolastico e nel corso del pranzo. Una risposta arrivata dopo i disagi registrati dei giorni precedenti, quando l’impossibilità di utilizzare l’acqua del rubinetto aveva creato difficoltà soprattutto durante il servizio mensa, costringendo molte famiglie a organizzarsi autonomamente con borracce da casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sante Zennaro senz’acqua. Il Comune corre ai ripari Approfondimenti su Sante Zennaro Affitti brevi, Napoli capitale: stanze raddoppiate in 5 anni. E il Comune corre ai ripari Negli ultimi cinque anni, Napoli ha visto un raddoppio delle stanze disponibili per affitti brevi, determinando un cambiamento significativo nel panorama dell’ospitalità locale. Centro storico invaso dai topi: il Comune corre ai ripari con 350 trappole La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Sante Zennaro Argomenti discussi: Sante Zennaro senz’acqua. Il Comune corre ai ripari. Stop acqua dei rubinetti. Disagi a Sante ZennaroNella palazzina A della scuola elementare impianti idraulici non utilizzabili. I bambini con la borraccia piena da casa. Il Comune avvisato nel pomeriggio. ilrestodelcarlino.it San Vero Milis, borgate marine senz’acqua da quattro mesi: monta la protestaDa una parte acqua cristallina, dall’altra cisterne e proteste. Nelle borgate marine di San Vero Milis (Putzu Idu, Mandriola, Sa Rocca Tunda, Su Pallosu, Sa Marigosa e S’Anea Scoada, per un totale di ... unionesarda.it NICOLAS #VACCHI (FDI) #SCUOLE #SANTE #ZENNARO, SEGNALAZIONI DEI GENITORI: ACQUA ROSSA E ODORI NAUSEABONDI A SCUOLA. L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PD CHIARISCA SUBITO: LA SALUTE DEI BAMBINI NON È UN OPTIONA - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.