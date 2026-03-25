Nel comprensorio dell’Abetone, la stagione sciistica prosegue nonostante le temperature basse e le nevicate in aprile. Gli impianti sono ancora aperti e resteranno operativi almeno fino al 12 aprile, permettendo agli appassionati di praticare sport sulla neve anche in questa fase della primavera. La presenza di neve abbonda in diverse aree del comprensorio, mantenendo i servizi attivi per i visitatori.

ABETONE CUTIGLIANO – La stagione dello sci e della neve non è ancora finita nel comprensorio dell’Abetone. Grazie infatti alle ottime condizioni delle piste, alle basse temperature e a previste nuove nevicate sarà infatti possibile sciare fino a domenica 12 aprile. “Anche in questi giorni, grazie alle basse temperature della notte e al lavoro impeccabile dei nostri mezzi le piste sono in perfette condizioni – comunica il Consorzio Abetone Multipass – Nella giornata di giovedì 26 marzo è poi prevista una nuova nevicata e nei giorni successivi le basse temperature del giorno e della notte garantiranno un’ottima qualità della neve in pista. Possiamo quindi confermare che i nostri impianti, meteo permettendo, saranno aperti tutti i giorni fino a domenica 12 aprile. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Freddo e neve a primavera, impianti dell’Abetone aperti almeno fino al 12 aprile

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