Monteverde Vecchio al decoro della piazza ci pensa Retake
Un gruppo di volontari di Retake Roma ha sistemato una piazza importante di Monteverde Vecchio. Domenica pomeriggio, hanno ripulito muri, aree verdi e arredi urbani, portando nuovo colore e ordine in un angolo del quartiere. L’intervento è stato subito evidente, con i volontari che si sono messi al lavoro per migliorare il decoro della zona.
Intervento di 15 volontari a piazza Rosolino Pilo, dove sono stati raccolti 10 kg di rifiuti e rimosse una ventina di affissioni abusive Retake Roma ha rimesso a nuovo una piazza cruciale di Monteverde Vecchio. Nel pomeriggio di domenica 1 febbraio un gruppo di volontari è intervenuto su muri, spazi verdi e arredo urbano. Siamo a piazza Rosolino Pilo, nel cuore della parte storica di Monteverde, tra via dei Quattro Venti, Villa Sciarra e il teatro Vascello. Retake Roma ha ripulito i muri, eliminato affissioni abusive e raccolto rifiuti, riportando il decoro nel quadrante. Nel complesso, l'azione dell'associazione di volontariato - che ha visto partecipare circa 15 persone - ha interessato 60 mq di superfici verticali riqualificate, prima ricoperte di scritte vandaliche.🔗 Leggi su Romatoday.it
