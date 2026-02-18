Francesco Lucacci consigliere comunale di Fratelli d' Italia contesta Tito Anisuzzaman

Francesco Lucacci, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, ha criticato Tito Anisuzzaman dopo che quest'ultimo aveva risposto al Vice Sindaco Tanti, accusandolo di aver contribuito a creare tensioni nel dibattito politico locale. Lucacci ha affermato che le sue parole sono state fraintese e ha chiesto chiarimenti pubblici, sottolineando come alcune affermazioni di Anisuzzaman abbiano generato confusione tra i cittadini.

Arezzo, 18 febbraio 2026 –  e quanto scritto in risposta al Vice Sindaco Tanti. «Il comunicato del Presidente dell'Associazion e A.C.B. Social Inclusion denota l'arroganza che comincia a manifestare la comunità islamica anche ad Arezzo. L'amministrazione comunale ha diritto di chiedere ogni chiarimento a chi, in modo non trasparente, esercita un culto e pratica una religione che discrimina la donna e Viola il principio di parità formale e sostanziale tra uomo e donna previsto dalla costituzione. Si ricorda alla comunità islamica che il principio di uguaglianza formale e sostanziale tra uomo e donna (di cui all'art. 🔗 Leggi su Lanazione.it

