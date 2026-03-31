Francesco Gabbani in concerto a Bologna

Il concerto di Francesco Gabbani all’Unipol Arena di Bologna è stato programmato per il 7 aprile 2026, dopo essere stato rinviato rispetto alle date iniziali di novembre e dicembre 2025. La modifica delle date è stata causata da impegni televisivi del cantante, legati alla sua partecipazione come giudice nella prossima edizione di X Factor.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Il 7 aprile 2026 all'Unipol Arena arriva Francesco Gabbani. Un appuntamento rinviato (la data era inizialmente prevista per novembre e dicembre 2025) a causa di alcuni impegni televisivi legati alla sua partecipazione come giudice nella prossima edizione di X Factor. "Graphic Japan. Da Hokusai al Manga": grafica giapponese dal periodo Edo a oggi "Fantozzi!!! Una mostra pazzesca”: omaggio all'ultima maschera della commedia italiana 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Articoli correlati Francesco Gabbani in concerto all’Estate Spezzina: ecco quandoLa Spezia, 10 febbraio 2026 – Francesco Gabbani si esibirà in piazza Europa nell’ambito dell’Estate Spezzina. Francesco Gabbani in concerto alle 11Lune di PeccioliSi aggiunge un altro grande nome del panorama musicale italiano nella programmazione della rassegna estiva ‘11Lune’ di Peccioli. Viceversa Francesco Gabbani Vigevano 07.03.2026 Tutto quello che riguarda su Francesco Gabbani Temi più discussi: Ploaghe, arriva Francesco Gabbani: appuntamento il 31 luglio; Francesco Gabbani, la scaletta 2026 del concerto di Montichiari; FRANCESCO GABBANI - BOLOGNA; Francesco Gabbani in concerto a Bologna. Scaletta Francesco Gabbani a Conegliano, 27 marzo 2026Francesco Gabbani in concerto a Conegliano Veneto (Treviso), Prealpi SanBiagio Arena. Venerdì 27 marzo, nuova data del Tour 2026 di Francesco Gabbani. In attesa di pubblicarla subito dopo il concerto ... radiomusik.it FRANCESCO GABBANI ospite del festival Suoni di mare a Bibione. 20 luglio 2026Dopo il concerto di Alfa, il festival Suoni di Mare,che animerà l’estate diBibione ospitando alcuni grandi nomi della musica italiana, vede oggi ufficializzato il secondo grande nome del suo programma ... udine20.it Sarà il cantautore polistrumentista toscano Francesco Gabbani l'ospite di spicco della manifestazione che quest'anno si celebra il penultimo fine settimana di maggio. @follower - facebook.com facebook