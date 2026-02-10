Francesco Gabbani in concerto alle 11Lune di Peccioli

Questa mattina alle 11 a Peccioli, Francesco Gabbani sale sul palco delle 11Lune per un concerto che attira molti fan. La rassegna estiva si arricchisce di un altro grande nome della musica italiana, portando energia e entusiasmo tra la gente. La piazza si riempie di persone pronte ad ascoltare l’artista, che promette uno spettacolo coinvolgente.

Si aggiunge un altro grande nome del panorama musicale italiano nella programmazione della rassegna estiva ‘11Lune’ di Peccioli. L'Anfiteatro Fonte Mazzola ospiterà infatti il prossimo 15 luglio il concerto di Francesco Gabbani. Il cantautore di Carrara, reduce dal ‘Dalla tua parte tour’ nei palazzetti, regalerà al pubblico i suoi grandi successi nella suggestiva cornice del borgo dell'Alta Valdera. Biglietti in vendita su Ticketone e alla biglietteria 11Lune (Piazza del Popolo 5, Peccioli: martedì dalle 9 alle 13; mercoledì dalle 15 alle 19; giovedì e venerdì dalle 10 alle 13; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19.🔗 Leggi su Pisatoday.it

La dodicesima edizione di 11Lune d’Inverno a Peccioli si svolgerà tra il 26 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026, offrendo un programma ricco di eventi e attività dedicate a bambini e famiglie.

Torna 11Lune d’Inverno, l’evento che trasforma il cuore di Peccioli in un mondo di magia e meraviglia.

