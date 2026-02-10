Questa sera a La Spezia, il cantautore toscano sale sul palco di Piazza Europa per il concerto dell’Estate Spezzina. Gabbani arriva in città per una delle date più attese della stagione, con il suo tour e i brani più amati dal pubblico. Lo spettacolo inizia nel tardo pomeriggio e attira già un gran numero di fan che si radunano in piazza. La gente si prepara a vivere un’altra serata all’insegna della musica dal vivo, con il sole che tramonta e l’atmosfera che si scalda.

La Spezia, 10 febbraio 2026 – Francesco Gabbani si esibirà in p iazza Europa nell’ambito dell’ Estate Spezzina. Dopo il grande successo del concerto evento all’Arena di Verona lo scorso ottobre, Francesco Gabbani annuncia le date del tour estivo "Dalla tua parte" che andranno ad arricchire il suo calendario live 2026, insieme al già annunciato tour nei palazzetti, previsto per marzo e aprile. L'artista farà tappa alla Spezia il 16 luglio 2026. Amato dal pubblico per la sua energia e la capacità di unire leggerezza e riflessione nelle sue canzoni, porterà la sua musica la prossima estate in giro per l'Italia, offrendo nuove occasioni per vivere la magia dei suoi concerti dal vivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Francesco Gabbani in concerto all’Estate Spezzina: ecco quando

Approfondimenti su Francesco Gabbani

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Francesco Gabbani - Occidentali’s Karma @Arena di Verona

Ultime notizie su Francesco Gabbani

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Francesco Gabbani atteso sul palco di piazza Colombo; Sanremo 2026, pioggia di colpi: da Can Yaman a Francesco Gabbani. Poi la proposta inaspettata a Valeria Marini; Sanremo 2026, i co-conduttori di Carlo Conti: e se sul palco dell’Ariston arrivasse Gabbani?; La kermesse del viaggio. L’UlisseFest lascia Ancona e ora approda a Genova: I tempi si sono allungati.

Francesco Gabbani in concerto in Piazza Europa il 16 luglioCi sarà anche La Spezia tra le date estive del tour estivo di Francesco Gabbani: il cantautore e polistrumentista originario di Carrara, vincitore - con ... cittadellaspezia.com

Gabbani e l’odissea per arrivare al concerto: ci arriva in monoelicaQuesto venerdì, come ormai tutti sappiamo, il crash digitale di Microsoft ha bloccato il mondo intero. Molti voli sono stati cancellati, compreso quello che avrebbe dovuto prendere Francesco Gabbani ... 105.net

FRANCESCO GABBANI - CATANIA Unico appuntamento in Sicilia 27 giugno 2026 Catania – Villa Bellini Biglietti già disponibili online su Ticketone e nei punti vendita abituali Il concerto di Catania è organizzato da Giuseppe Rapisarda Manag - facebook.com facebook