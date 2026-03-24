Francesca Michielin si reinventa sul palco tra critiche e consensi

Durante il Festival di SanNoLo, un'artista nota per la sua carriera musicale ha presentato una versione inedita di sé stessa, modificando il proprio stile sul palco. La sua performance ha suscitato reazioni diverse tra il pubblico, con alcuni critici che hanno espresso giudizi severi e altri che hanno difeso la scelta artistica. La serata ha attirato l'attenzione su questa trasformazione creativa.

. Al Festival di SanNoLo l’artista cambia stile e porta sul palco una versione inedita di sé, scatenando reazioni contrastanti tra critiche severe e difese appassionate. Sul palco milanese del Festival di SanNoLo, Francesca Michielin ha deciso di mettersi alla prova in modo inaspettato, scegliendo di uscire dalla propria comfort zone. Nota per uno stile più intimo e legato alla musica, ha temporaneamente abbandonato strumenti e atteggiamento abituale per esprimersi attraverso il movimento, affiancata da ballerini. Una scelta artistica che fa discutere. Questo cambio di direzione, piuttosto comune nella scena pop attuale, ha però generato un’ondata di commenti sui social. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com Articoli correlati Francesca Michielin, le critiche sul suo balletto: “Magari qualcosa di buono la vecchia manager faceva”“Ti sembra che quello che dai non è mai abbastanza…è sempre un mettersi in discussione dubitando anche di se stesse. Francesca Michielin in concerto ad Ancona per Capodanno: tutto sulla scaletta, i parcheggi e i bus navettaANCONA – Tutto è pronto per il Capodanno dorico noto con il nome di “Ancona che brinda 2025”. Francesca Michielin - Running up that hill Tutto quello che riguarda Francesca Michielin Francesca Michielin balla sul palco di un evento. Selvaggia Lucarelli: Sembra il saggio della mia scuola mediaL’ultima apparizione della cantante ha raccolto critiche sui social dopo l'esibizione al Festival di SanNoLo a Milano ... today.it Francesca Michielin al Festival di SanNoLo: medley, coreografie e reazioni socialFrancesca Michielin torna sul palco in una veste inedita: un medley coreografato al Festival di SanNoLo che ha raccolto applausi e critiche, compreso un commento di Selvaggia Lucarelli ... notizie.it